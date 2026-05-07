Tesla отзывает почти 220 тыс. авто из-за бага с камерой

Американское подразделение Tesla отзывает с рынка почти 220 тысяч автомобилей. Причиной стал программный сбой, из-за которого изображение с камеры заднего вида при включении задней передачи может появляться с задержкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные производителя.

Проблема затронула четыре модели — седаны Model 3 и Model S, а также кроссоверы Model Y и Model X. Все неисправные машины будут исправлять дистанционно через обновление программного обеспечения.

Тем не менее по правилам американского регулятора подобный дефект считается основанием для официального отзыва, поскольку может напрямую влиять на безопасность дорожного движения. Водитель, не получивший вовремя картинку сзади, рискует совершить наезд при парковке или движении задним ходом.

Ранее компания Tesla объявила о запуске производства роботакси под названием Cybercab, которое не оснащено ни рулём, ни педалями. Было отмечено, что стоимость такой машины составит приблизительно 30 тысяч долларов, а её презентация прошла в октябре 2024 года. По словам представителей компании, автомобиль полностью управляется компьютером и рассчитан только на два места.