Брат-близнец?! Илон Маск предложил своему «двойнику» из Китая встретиться

Американский предприниматель Илон Маск предложил однажды выйти на сцену вместе с китайцем, которого в соцсетях считают его двойником. Об этом сообщила газета China Youth Daily.

«Хочу найти возможность пригласить этого человека вместе выйти на сцену», — приводит издание слова Маска, которого спросили о его китайской копии.

Видеоролики с мужчиной, известным под именем Ма Илун, стали вирусными в 2021 году. Его прозвали «китайской версией Маска», однако некоторые пользователи заподозрили, что в роликах применялась технология замены лица с помощью искусственного интеллекта. Позднее аккаунт мужчины в китайской соцсети Weibo заблокировали.