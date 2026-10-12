Брат-близнец?! Илон Маск предложил своему «двойнику» из Китая встретиться
China Youth Daily: Илон Маск захотел выйти на сцену с китайским «двойником»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, X / Tong Bingxue 仝冰雪
Американский предприниматель Илон Маск предложил однажды выйти на сцену вместе с китайцем, которого в соцсетях считают его двойником. Об этом сообщила газета China Youth Daily.
«Хочу найти возможность пригласить этого человека вместе выйти на сцену», — приводит издание слова Маска, которого спросили о его китайской копии.
Видеоролики с мужчиной, известным под именем Ма Илун, стали вирусными в 2021 году. Его прозвали «китайской версией Маска», однако некоторые пользователи заподозрили, что в роликах применялась технология замены лица с помощью искусственного интеллекта. Позднее аккаунт мужчины в китайской соцсети Weibo заблокировали.
Тем временем в Китае появился ещё один человек, внешне напоминающий главу Tesla и SpaceX. В июле внимание пользователей привлёк Ма Цзяньпин — владелец ресторана барбекю в провинции Шэньси. По словам предпринимателя, окружающие и раньше отмечали его сходство с Маском. После распространения видео с его участием выручка заведения, как утверждает Ма Цзяньпин, выросла вдвое: посетители стали специально приезжать, чтобы сфотографироваться с ним. X / Tong Bingxue 仝冰雪
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