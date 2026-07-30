Свой Илон Маск дома: Китайский повар взорвал Сеть сходством с миллиардером

Китайский повар из города Тунчуань провинции Шэньси стал интернет-знаменитостью после того, как посетитель снял его за работой в ресторане. Пользователи заметили сходство 48-летнего Ма Цзяньпина с главой Tesla Илоном Маском и за несколько дней превратили обычного мастера барбекю в героя соцсетей.

В Китае нашли «двойника» Илона Маска. Видео © X / Tong Bingxue 仝冰雪

Ролик, опубликованный 26 июля, набрал больше 800 тысяч лайков. В комментариях Ма Цзяньпина прозвали «китайским Маском» и начали шутить о том, что американский миллиардер якобы сменил сферу деятельности. Сам 48-летний повар к такой славе оказался не готов. Он заявил, что не видит особого сходства с главой Tesla и чувствует себя немного напряжённо из-за внезапного внимания.

Ма Цзяньпин рассказал, что начал работать ещё в 14 лет, сменил несколько профессий, а в последние годы занимается приготовлением мяса в Тунчуане. Его коллега отметил, что посетители и раньше замечали похожесть мужчины на Маска и просили сфотографироваться, но именно это видео впервые сделало его известным за пределами города.

После публикации ролика в ресторан стало приходить больше людей. Некоторые посетители специально приезжают, чтобы увидеть повара и сделать снимок с ним. При этом Ма Цзяньпин не спешит превращать популярность в интернет-карьеру. Он признался, что не разбирается в прямых эфирах и пока осторожно относится к предложениям о сотрудничестве. Тем не менее он завёл собственный аккаунт в TikTok.

В Китае нашли не только двойника Илона Маска, но и смогли успешно испытать посадку первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу. Ракета CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома на острове Хайнань. После разделения ступеней первая часть носителя начала управляемое возвращение на Землю. Во время испытания ступень не приводнилась, а была захвачена специальной системой посадки на морской платформе.