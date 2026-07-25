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25 июля, 13:48

«Бывший триллионер»: Самый богатый человек в мире Илон Маск посмеялся над собой

Маск с иронией признал, что он больше не триллионер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск иронично назвал себя бывшим триллионером. Соответствующее заявление появилось в его личном блоге в соцсети Х, которая принадлежит ему.

«Бывший триллионер», — написал самый богатый человек в мире.

Напомним, 12 июня на Nasdaq состоялся дебют SpaceX в формате IPO — и этот день навсегда вписался в финансовую историю. Впервые за всё время наблюдений состояние одного человека преодолело отметку в триллион долларов: Илон Маск официально вошёл в клуб триллионеров. Однако эйфория инвесторов только нарастала: уже через четыре дня, 16 июня, бумаги компании взлетели до исторического максимума в $225,64, увеличив капитал основателя до ошеломляющих $1,45 триллиона.

Однако минувшие недели кардинально переписали расклад. Котировки SpaceX рухнули почти вдвое от пиковых значений, зафиксировавшись в районе $114 на момент подготовки материала. Зеркально синхронно обвалились и акции Tesla: минус 18% за семь дней, финиш на $313,03 — и это самый провальный недельный результат компании с 2022 года. Итоговый удар по кошельку Маска за эти семь дней превысил $130 миллиардов капитализации.

По последним данным Forbes, его капитал сократился до 725 миллиардов долларов.

55 Илону Маску: инженер с 14 детьми, чудак с триллионом долларов и главный слоняра в России
55 Илону Маску: инженер с 14 детьми, чудак с триллионом долларов и главный слоняра в России

Ранее стало известно, что Маск лишился статуса триллионера, когда его состояние опустилось до 957 миллиардов долларов. Такие подсчёты приводил Bloomberg Billionaires Index. При этом предприниматель по-прежнему оставался первым в списке богатейших людей планеты, а с начала года его капитал вырос на 338 миллиардов долларов

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Вероника Бакумченко
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