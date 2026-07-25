«Бывший триллионер»: Самый богатый человек в мире Илон Маск посмеялся над собой

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск иронично назвал себя бывшим триллионером. Соответствующее заявление появилось в его личном блоге в соцсети Х, которая принадлежит ему.

«Бывший триллионер», — написал самый богатый человек в мире.

Напомним, 12 июня на Nasdaq состоялся дебют SpaceX в формате IPO — и этот день навсегда вписался в финансовую историю. Впервые за всё время наблюдений состояние одного человека преодолело отметку в триллион долларов: Илон Маск официально вошёл в клуб триллионеров. Однако эйфория инвесторов только нарастала: уже через четыре дня, 16 июня, бумаги компании взлетели до исторического максимума в $225,64, увеличив капитал основателя до ошеломляющих $1,45 триллиона.

Однако минувшие недели кардинально переписали расклад. Котировки SpaceX рухнули почти вдвое от пиковых значений, зафиксировавшись в районе $114 на момент подготовки материала. Зеркально синхронно обвалились и акции Tesla: минус 18% за семь дней, финиш на $313,03 — и это самый провальный недельный результат компании с 2022 года. Итоговый удар по кошельку Маска за эти семь дней превысил $130 миллиардов капитализации.

По последним данным Forbes, его капитал сократился до 725 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Маск лишился статуса триллионера, когда его состояние опустилось до 957 миллиардов долларов. Такие подсчёты приводил Bloomberg Billionaires Index. При этом предприниматель по-прежнему оставался первым в списке богатейших людей планеты, а с начала года его капитал вырос на 338 миллиардов долларов