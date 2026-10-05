Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций SpaceX и Tesla

Илон Маск снова стал триллионером после роста акций принадлежащих ему компаний. После открытия торгов в США состояние основателя SpaceX и Tesla превысило отметку в $1 трлн, сообщает Forbes.

5 октября капитал Маска достиг $1 трлн. За день его состояние выросло на $30,6 млрд по сравнению с показателем на момент закрытия торгов в пятницу, 2 октября. Акции SpaceX подорожали более чем на 5%, а бумаги Tesla прибавили около 1%.

Forbes по-прежнему называет Маска самым богатым человеком в мире. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивают примерно в $371,5 млрд. Разница между состояниями двух предпринимателей составляет около $600 млрд.

При этом Маск занял только третье место в рейтинге самых влиятельных людей США в 2026 году. Первую позицию получил глава OpenAI Сэм Альтман, вторую — руководитель Anthropic Дарио Амодеи. Четвёртое место занял генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.