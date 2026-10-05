Самым влиятельным человеком в США признали главу OpenAI Сэма Альтмана

Глава OpenAI Сэм Альтман занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей в США по версии The New Establishment 2026 журнала Vanity Fair. Издание поставило руководителя разработчика ChatGPT выше Илона Маска и других лидеров технологической индустрии.

Вторую строчку получил глава Anthropic Дарио Амодеи, третью — основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг оказался на четвёртом месте.

Vanity Fair объясняет повышенное внимание к руководителям ИИ-компаний стремительным ростом влияния искусственного интеллекта. По оценке редакции, технологии теперь дают их создателям рычаги воздействия, которые выходят далеко за пределы обычного бизнеса.

Сам рейтинг не измеряет состояние участников или количество их подписчиков. Авторы оценивают прежде всего реальное влияние и способность участников списка менять технологические рынки, политику, финансы и культуру.

В список также вошли представители американской администрации. Вице-президент США Джей Ди Вэнс занял шестое место, а госсекретарь Марко Рубио — седьмое. Всего в The New Establishment 2026 представлены 50 человек и групп, которых Vanity Fair считает наиболее заметными центрами влияния.

Ранее Life.ru сообщал, что Альтман возглавил список самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта по версии Time. В категории лидеров вместе с ним оказались президент OpenAI Грег Брокман и директор по исследованиям Марк Чен. Следом в подборке расположились Илон Маск и основатели Anthropic Дарио и Даниэла Амодей.