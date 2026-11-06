Маск поплатился за поддержку республиканцев: Акции Tesla и SpaceX резко просели
Акции Tesla и SpaceX рухнули на 15% после победы демократов на выборах в США
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Победа демократов на промежуточных выборах в США обернулась серьёзными неприятностями для бизнеса Илона Маска. Акции принадлежащих предпринимателю компаний Tesla и SpaceX за два дня подешевели примерно на 15%. Инвесторы опасаются, что новое большинство в Конгрессе возьмётся за усиление контроля над империей американского миллиардера, сообщает Business Insider.
По данным издания, Маск вложил значительные средства в поддержку республиканцев во время предвыборной кампании. Однако поражение партии Дональда Трампа изменило расстановку сил в американском парламенте и создало дополнительные риски для предприятий предпринимателя.
Особое беспокойство инвесторов вызывает возможное объединение Tesla и SpaceX. Ожидания этой сделки ранее подогревали интерес к компаниям, однако теперь демократы могут усилить антимонопольный контроль за подобными договорённостями.
При этом давление на SpaceX усиливается не только из-за политических обстоятельств. Компания оказалась в эпицентре масштабной распродажи акций предприятий, связанных с искусственным интеллектом и инфраструктурой центров обработки данных. В четверг индекс Nasdaq 100 снизился на 6%, а биржевой фонд iShares Semiconductor ETF приблизился к худшему дневному результату с 2020 года.
По оценке Business Insider, инвесторы также опасаются усиления надзора за строительством и эксплуатацией дата-центров. Это может осложнить планы SpaceX в сфере искусственного интеллекта. Особое значение имеет переход под контроль демократов ряда штатов, включая Джорджию и Техас, где активно развивается инфраструктура центров обработки данных.
Ранее Life.ru писал, что Илон Маск мог лишиться около 30 миллиардов долларов после промежуточных выборов в США. Financial Times связала сокращение состояния миллиардера с падением стоимости принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. При этом речь идёт об уменьшении рыночной стоимости его активов, а не о потере такой суммы наличными.