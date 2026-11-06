Победа демократов на промежуточных выборах в США обернулась серьёзными неприятностями для бизнеса Илона Маска. Акции принадлежащих предпринимателю компаний Tesla и SpaceX за два дня подешевели примерно на 15%. Инвесторы опасаются, что новое большинство в Конгрессе возьмётся за усиление контроля над империей американского миллиардера, сообщает Business Insider.

По данным издания, Маск вложил значительные средства в поддержку республиканцев во время предвыборной кампании. Однако поражение партии Дональда Трампа изменило расстановку сил в американском парламенте и создало дополнительные риски для предприятий предпринимателя.

Особое беспокойство инвесторов вызывает возможное объединение Tesla и SpaceX. Ожидания этой сделки ранее подогревали интерес к компаниям, однако теперь демократы могут усилить антимонопольный контроль за подобными договорённостями.

При этом давление на SpaceX усиливается не только из-за политических обстоятельств. Компания оказалась в эпицентре масштабной распродажи акций предприятий, связанных с искусственным интеллектом и инфраструктурой центров обработки данных. В четверг индекс Nasdaq 100 снизился на 6%, а биржевой фонд iShares Semiconductor ETF приблизился к худшему дневному результату с 2020 года.

По оценке Business Insider, инвесторы также опасаются усиления надзора за строительством и эксплуатацией дата-центров. Это может осложнить планы SpaceX в сфере искусственного интеллекта. Особое значение имеет переход под контроль демократов ряда штатов, включая Джорджию и Техас, где активно развивается инфраструктура центров обработки данных.