Демократы из комитета Сената США по международным отношениям направили Илону Маску требование сохранить документы, связанные с замедлением работы спутниковой системы Starshield на Украине. Материалы могут понадобиться для будущего расследования деятельности администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника одного из сенаторов-демократов.

Аналогичные письма получили представители банков, портов и частных компаний, участвовавших в сделках по поставкам российского дизельного топлива. Законодатели намерены изучить эти вопросы после смены большинства в Конгрессе.

По словам собеседника телеканала, направление подобных запросов — стандартная процедура, позволяющая сохранить документы до начала возможных проверок. Само получение письма не означает, что его адресат совершил какое-либо правонарушение.

Демократы рассчитывают приступить к масштабным расследованиям после января 2027 года, когда начнёт работу новый состав Конгресса. По итогам промежуточных выборов партия получила большинство в обеих палатах американского парламента.

Ожидается, что комитет Сената по международным отношениям возглавит демократ Крис Кунс. Он сменит Джин Шахин, которая завершает работу в верхней палате Конгресса.

Поводом для интереса законодателей стали сообщения об ограничениях спутниковой связи на Украине в октябре. По данным американских СМИ, снижение скорости работы систем Starlink и Starshield создало трудности для украинских военных, использующих спутниковую связь в том числе при выполнении задач с беспилотниками.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск объяснил ограничения работы Starlink на Украине нарушением правил использования системы. По утверждению предпринимателя, украинские военные задействовали гражданский спутниковый сервис для наступательных ударов беспилотниками, хотя подобное применение запрещено условиями SpaceX.