Американский предприниматель Илон Маск мог потерять около 30 миллиардов долларов после объявления результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Такую оценку приводит британская газета Financial Times, связывая сокращение состояния миллиардера с падением акций принадлежащих ему компаний.

После победы демократов бумаги SpaceX и Tesla начали дешеветь, несмотря на общий рост американского фондового рынка. По данным FT, в начале торгов акции компаний снижались на 3,5% и 2,8% соответственно.

При этом речь идёт прежде всего о сокращении рыночной стоимости долей Маска в компаниях, а не о прямой потере такой суммы наличными. Оценка может измениться вслед за биржевыми котировками.

Несмотря на масштабное финансирование предвыборных кампаний, Республиканская партия потеряла большинство в обеих палатах Конгресса. По итогам голосования 3 ноября демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей.

Результаты выборов могут создать дополнительные сложности для бизнеса Маска. Демократы ранее выступали за усиление надзора за его компаниями, а возвращение оппозиции к руководству Конгрессом открывает возможности для новых парламентских расследований.

Новый состав американского Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого времени республиканцы сохраняют большинство в обеих палатах.

Реакция рынков стала одним из экономических последствий политического результата. Как закончились промежуточные выборы и кто теперь контролирует Конгресс США — здесь.