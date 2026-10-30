Илон Маск обещает вернуть зрение слепым — чип для мозга уже создан

Компания Neuralink завершила техническую разработку мозгового импланта Blindsight, предназначенного для восстановления зрения у незрячих людей. Как сообщил американский предприниматель Илон Маск, устройство потенциально сможет помочь даже тем, кто не видел с рождения. Теперь разработчикам необходимо получить разрешение регулирующих органов.

«Наш второй продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел. С технической точки зрения он готов. Осталось только получить одобрение регулирующих органов», — написал Маск в соцсети.

Разработка предполагает передачу визуальной информации непосредственно в мозг, минуя повреждённые глаза и зрительные нервы. Для этого изображения с видеокамеры должны поступать на специальный чип, стимулирующий участки мозга, отвечающие за зрительное восприятие.

Маск также напомнил о первом продукте Neuralink — нейроинтерфейсе Telepathy. Он предназначен для управления компьютерами и другими устройствами с помощью мыслей. По прогнозу предпринимателя, через несколько лет скорость передачи информации через такой интерфейс сможет превысить скорость человеческой речи и печати на клавиатуре.

Отдельно бизнесмен ответил пользователю, который поинтересовался возможностью применения технологий Neuralink для помощи ребёнку с эпилепсией. Маск выразил надежду, что компания сможет создать более совершенное решение, и напомнил о существующих устройствах, применяемых при некоторых формах заболевания.

Ранее Life.ru рассказывал, что пациент с редким наследственным заболеванием сетчатки смог прочитать целое слово благодаря электронному импланту. Устройство PRIMA разработала компания Science Corporation, основанная бывшим сооснователем Neuralink Максом Ходаком.