Маск собрался восстанавливать зрение слепых

Компания Neuralink намерена провести операцию по частичному восстановлению зрения полностью слепого человека. Как заявил владелец компании и бизнесмен Илон Маск, такая операция может быть проведена уже в следующем году.

«Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году», — говорится в публикации, размещённой на странице Маска в социальной сети X.

Таким образом предприниматель прокомментировал пост своей компании о том, что на территории Канады были проведены две первые операции Neuralink за пределами Соединённых Штатов.