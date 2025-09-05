Маск собрался восстанавливать зрение слепых
Маск: Neuralink намерена частично восстановить зрение слепого в 2026 году
Компания Neuralink намерена провести операцию по частичному восстановлению зрения полностью слепого человека. Как заявил владелец компании и бизнесмен Илон Маск, такая операция может быть проведена уже в следующем году.
«Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году», — говорится в публикации, размещённой на странице Маска в социальной сети X.
Таким образом предприниматель прокомментировал пост своей компании о том, что на территории Канады были проведены две первые операции Neuralink за пределами Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что пациент с чипом Neuralink Брэдфорд Смит овладел уникальным способом управления компьютером посредством движений языка. Несмотря на полный паралич из-за бокового амиотрофического склероза, теперь мужчина имеет возможность пользоваться Интернетом, снимать видео и общаться с родными и близкими благодаря нейроинтерфейсу Neuralink.