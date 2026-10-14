Пациент с редкой болезнью глаз смог прочитать слово благодаря чипу в сетчатке

Пациент с редким наследственным заболеванием сетчатки смог различить букву, а затем прочитать целое слово после установки электронного импланта в глаз. О первых результатах испытания устройства PRIMA сообщил основатель американской компании Science Corporation Макс Ходак, ранее участвовавший в создании Neuralink.

Операцию провели ещё в мае в Сиднейской глазной больнице в Австралии. Мужчина стал первым пациентом с болезнью Штаргардта, которому установили такой чип. Во время первого реабилитационного занятия он смог увидеть отдельную букву, а уже на втором — прочитать слово. Об этом 13 октября написал TechCrunch.

Болезнь Штаргардта постепенно разрушает светочувствительные клетки сетчатки, из-за чего человек теряет центральное зрение. При этом другие структуры глаза, передающие сигналы в мозг, могут сохранять работоспособность. На этом и основана технология PRIMA.

Сам имплант представляет собой миниатюрный квадрат размером два на два миллиметра. Его размещают под сетчаткой во время операции продолжительностью около часа. Затем пациент надевает специальные очки с камерой, которые передают изображение на чип. Устройство частично заменяет повреждённые светочувствительные клетки.

Однако полноценным возвращением зрения такой результат назвать нельзя. Пока человек видит лишь небольшой участок изображения в чёрно-белом цвете. Этого достаточно, чтобы различать несколько букв одновременно, но недостаточно для привычного восприятия окружающего мира.

В Science Corporation рассчитывают постепенно увеличить поле зрения и повысить чёткость картинки. По словам Ходака, новое поколение имплантов планируют начать испытывать на людях в течение года, а в перспективе пяти лет разработчики надеются приблизить качество искусственного зрения к естественному. Пока это прогноз компании, а не подтверждённый результат.

Технология PRIMA уже применяется в Европе для пациентов с потерей зрения из-за географической атрофии — поздней стадии возрастного заболевания сетчатки. Теперь исследователи проверяют, сможет ли она помочь при болезни Штаргардта. Данных одного пациента пока недостаточно, чтобы судить об эффективности и безопасности метода для всех людей с таким диагнозом.

Разработки Science Corporation продолжают исследования, которые уже показали возможность частичного восстановления зрения с помощью электронных имплантов. Как сообщал Life.ru 20 октября 2025 года, в клиническом исследовании системы PRIMA улучшение зрения зафиксировали у 81% участников с поздней стадией возрастной макулярной дегенерации. Технология позволяет передавать изображение с камеры специальных очков на миниатюрный чип под сетчаткой.