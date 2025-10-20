Учёные создали микрочип и нашли способ вернуть зрение слепым

Исследователи разработали глазной имплантат, позволяющий частично вернуть зрение пациентам с полной слепотой. О новом устройстве говорится в исследовании, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Разработанная технология использует камеру, встроенную в специальные очки, которая передаёт изображение на беспроводной имплант сетчатки размером 2 на 2 миллиметра. Устройство преобразует визуальную информацию в электрические сигналы, поступающие непосредственно в мозг.

По словам учёных, этот метод представляет собой настоящий сдвиг парадигмы в лечении слепоты. Клинические испытания показали эффективность технологии — улучшение зрения зафиксировано у 81% участников с прогрессирующей возрастной макулярной дегенерацией, что позволит таким пациентам, например, снова читать.

