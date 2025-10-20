Сибирские учёные научились «оживлять» руки и ноги вместо ампутации при обморожениях

Суть технологии заключается в том, что ткани человека глубокого прогреваются, снимаются спазмы сосудов и восстанавливается кровоток, особенно это важно при серьёзных обморожениях. Всё это позволит буквально «оживить» руку или ногу в ситуации, когда врачи не видят иного выхода, кроме как провести ампутацию. Сейчас специалисты работают над созданием промышленного образца устройства, чтобы заняться сертификацией. После всех разрешений от Росздравнадзора изобретение поступит в больницы.