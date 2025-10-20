Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 15:12

Сибирские учёные научились «оживлять» руки и ноги вместо ампутации при обморожениях

Обложка © tsu.ru

Обложка © tsu.ru

В Томском государственном университете (ТГУ) создали медицинскую установку, которая поможет военнослужащим избежать возможной ампутации конечностей. Сейчас налажен выпуск первых аппаратов. Тестировать новинку будут в Томске, Донецке и Луганске.

В Томске изобрели аппарат, заменяющий ампутацию. Фото © tsu.ru

В Томске изобрели аппарат, заменяющий ампутацию. Фото © tsu.ru

Суть технологии заключается в том, что ткани человека глубокого прогреваются, снимаются спазмы сосудов и восстанавливается кровоток, особенно это важно при серьёзных обморожениях. Всё это позволит буквально «оживить» руку или ногу в ситуации, когда врачи не видят иного выхода, кроме как провести ампутацию. Сейчас специалисты работают над созданием промышленного образца устройства, чтобы заняться сертификацией. После всех разрешений от Росздравнадзора изобретение поступит в больницы.

Врач объяснила, что такое сенсорная амнезия и как заставить тело не забывать двигаться
Врач объяснила, что такое сенсорная амнезия и как заставить тело не забывать двигаться

Ранее военные медики спецподразделения «Ахмат» и 4-й бригады провели уникальную операцию по спасению российского военнослужащего с остановкой сердца после осколочного ранения.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости науки
  • Научпоп
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar