Сибирские учёные научились «оживлять» руки и ноги вместо ампутации при обморожениях
Обложка © tsu.ru
В Томском государственном университете (ТГУ) создали медицинскую установку, которая поможет военнослужащим избежать возможной ампутации конечностей. Сейчас налажен выпуск первых аппаратов. Тестировать новинку будут в Томске, Донецке и Луганске.
В Томске изобрели аппарат, заменяющий ампутацию. Фото © tsu.ru
Суть технологии заключается в том, что ткани человека глубокого прогреваются, снимаются спазмы сосудов и восстанавливается кровоток, особенно это важно при серьёзных обморожениях. Всё это позволит буквально «оживить» руку или ногу в ситуации, когда врачи не видят иного выхода, кроме как провести ампутацию. Сейчас специалисты работают над созданием промышленного образца устройства, чтобы заняться сертификацией. После всех разрешений от Росздравнадзора изобретение поступит в больницы.
