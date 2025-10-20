Врач объяснила, что такое сенсорная амнезия и как заставить тело не забывать двигаться

Некоторые люди годами живут с болью и скованностью, даже не подозревая, что их тело просто «забыло», как расслабляться. Врач-инфекционист клиники «Будь здоров» на Сретенке Ольга Столярова рассказала Life.ru, что причина может крыться в сенсомоторной амнезии – состоянии, при котором мозг теряет контакт с собственными мышцами.

СМА проявляется исподволь: человек сутулится за компьютером, привыкает к боли после травмы, и в какой-то момент просто не может выпрямиться.

«Это и есть сенсомоторная амнезия – состояние, при котором мышцы хронически напряжены, а мозг теряет связь с ними из-за стресса, травм или повторяющихся движений», – объяснила Столярова.

Она уточнила, что термин придумал американский нейрофизиолог Томас Ханна. По его мнению, мозг буквально «забывает», как расслабить мышцы, если они долгое время находились в напряжении.

«После ДТП тело может годами держать шею в зажиме, защищая травмированную зону, а потом просто перестаёт понимать, что опасность давно миновала», – отметила врач.

Главные причины СМА, по словам специалиста, — хронический стресс, травмы, однообразные движения и возрастные изменения.

«Когда мы часами сидим за компьютером, носим сумку на одном плече или всё время жуём на одной стороне челюсти – мозг адаптируется к этим привычкам и «запоминает» неправильное положение тела», – добавила врач.

Распознать проблему можно по скованности по утрам, хрусту суставов и боли без явных причин. Если вы не можете наклониться, как раньше, или даже йога не помогает распрямить спину – это тревожный сигнал, предупредила Столярова. Однако, по словам врача, сенсомоторная амнезия обратима.

«Главное – заново научить мозг и мышцы работать вместе. Это возможно с помощью простых упражнений: «кошачьего потягивания», снятия рефлекса испуга и круговых движений плечами», – рассказала собеседница Life.ru.

Также она посоветовала мини-разминку каждые два часа, сон в позе эмбриона, чередование сторон при жевании и прогулки босиком. Если же боль не проходит более месяца, врач рекомендует обратиться к мануальному терапевту.

«Методы вроде PNF-терапии или Фельденкрайза помогают буквально «перезагрузить» связь мозга и тела», – заключила Столярова.

