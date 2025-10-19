Врач: Задержка завтрака на час повышает риск ранней смерти на 10%

Ранний завтрак снижает риск преждевременной смерти. Каждый час задержки утреннего приёма пищи увеличивает эту вероятность примерно на 10%, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. По её словам, поздние перекусы часто сопровождаются хронической усталостью, бессонницей и стоматологическими проблемами, особенно при вечернем потреблении сладостей.

Эксперт подчеркнула, что завтрак играет ключевую роль в запуске метаболических процессов и переходе организма в активный режим, а отказ от него может спровоцировать депрессию и нарушение сна. Для восстановления режима собеседница интернет-издания Regions.ru рекомендовала еженедельно сдвигать завтрак на 10–15 минут.