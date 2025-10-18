Тренер перечислил главные правила бега зимой
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Регулярные пробежки зимой способствуют развитию выносливости и укрепляют морально-волевые качества. Отказываться от занятий из-за наступления холодов не стоит, уверен тренер бегового клуба, кандидат в мастера спорта Владимир Матыс.
По его словам, холодный воздух содержит больше кислорода, что облегчает питание мышц, а отсутствие перегрева позволяет поддерживать комфортный пульс. Кроме того, спокойный зимний темп формирует физическую базу, которая впоследствии помогает устанавливать личные рекорды.
Эксперт рекомендовал проводить разминку в тёплом помещении перед выходом на улицу, поддерживать темп, позволяющий дышать носом, и заканчивать пробежку у дома или машины, чтобы быстро согреться. После тренировки важно сразу переодеться в сухую одежду и принять витамин C. Также важна многослойная экипировка: термобельё для отведения влаги, флис для сохранения тепла и непродуваемая верхняя одежда для защиты от ветра и осадков.
«Варьируйте слои в зависимости от температуры воздуха на улице. Не забывайте про перчатки (варежки) и шапку. Также советую приобрести баф — кольцо-шарф, который можно надеть на лицо, создав внутри пространство с тёплым воздухом», — заключил собеседник RT.
