Гуляем в удовольствие: Тренер объяснил, как рассчитать свою норму шагов для здоровья

Миф о «волшебных» десяти тысячах шагов в день давно развенчан. Оказывается, универсальной формулы не существует, а каждому человеку нужно своё количество шагов, рассказал Life.ru фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров.

Эксперт отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю, и ходьба как раз относится к этой категории.

«Однако норма для каждого человека индивидуальна. Всё зависит от антропометрических данных – роста, длины ног, подвижности тазобедренных суставов и длины шага», – объяснил Гончаров.

Он уточнил, что разные люди могут сделать от 1200 до 1600 шагов на одном километре, в зависимости от длины шага и скорости.

«При спокойном темпе за десять минут можно пройти примерно километр со скоростью 6 км/ч. Если немного увеличить темп, вы не только ускорите результат, но и повысите интенсивность занятий», – рассказал специалист.

По его словам, если ориентироваться на верхнюю границу рекомендаций ВОЗ – 300 минут в неделю, – в день стоит ходить примерно по 42 минуты быстрым шагом.

«При скорости 7 км/ч это около пяти километров, что соответствует примерно шести тысячам шагов. Но для кого-то такая скорость уже ближе к лёгкому бегу, поэтому темп нужно выбирать по самочувствию», – подчеркнул собеседник Life.ru.

Тренер добавил, что начинать можно с мягких нагрузок, если образ жизни малоподвижный.

«Для компенсации сидячей работы достаточно 3000-4000 шагов в день. Это уже улучшит здоровье и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно можно дойти до 8000-10000 шагов, но главное, чтобы прогулки приносили удовольствие», – заключил эксперт.

