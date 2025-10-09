Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 02:00

Гуляем в удовольствие: Тренер объяснил, как рассчитать свою норму шагов для здоровья

Тренер Гончаров: Норма шагов в день для каждого человека индивидуальна

Темп ходьбы нужно подбирать по самочувствию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Темп ходьбы нужно подбирать по самочувствию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Миф о «волшебных» десяти тысячах шагов в день давно развенчан. Оказывается, универсальной формулы не существует, а каждому человеку нужно своё количество шагов, рассказал Life.ru фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров.

Эксперт отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю, и ходьба как раз относится к этой категории.

«Однако норма для каждого человека индивидуальна. Всё зависит от антропометрических данных – роста, длины ног, подвижности тазобедренных суставов и длины шага», – объяснил Гончаров.

Он уточнил, что разные люди могут сделать от 1200 до 1600 шагов на одном километре, в зависимости от длины шага и скорости.

Почему прогулка полезнее антидепрессантов? И ещё 4 неочевидных лайфхака против осенней тоски
Почему прогулка полезнее антидепрессантов? И ещё 4 неочевидных лайфхака против осенней тоски

«При спокойном темпе за десять минут можно пройти примерно километр со скоростью 6 км/ч. Если немного увеличить темп, вы не только ускорите результат, но и повысите интенсивность занятий», – рассказал специалист.

По его словам, если ориентироваться на верхнюю границу рекомендаций ВОЗ – 300 минут в неделю, – в день стоит ходить примерно по 42 минуты быстрым шагом.

«При скорости 7 км/ч это около пяти километров, что соответствует примерно шести тысячам шагов. Но для кого-то такая скорость уже ближе к лёгкому бегу, поэтому темп нужно выбирать по самочувствию», – подчеркнул собеседник Life.ru.

Тренер добавил, что начинать можно с мягких нагрузок, если образ жизни малоподвижный.

«Для компенсации сидячей работы достаточно 3000-4000 шагов в день. Это уже улучшит здоровье и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно можно дойти до 8000-10000 шагов, но главное, чтобы прогулки приносили удовольствие», – заключил эксперт.

Life.ru узнал у психолога, что такое пищевое насилие в семье и как от него спастись
Life.ru узнал у психолога, что такое пищевое насилие в семье и как от него спастись

Ранее Life.ru писал, что осенью россияне массово возвращаются в спортзалы, но часто совершают типичные ошибки. Многие новички игнорируют разминку и технику, гонясь за быстрым результатом. Безопасные тренировки начинаются с консультации специалиста и постепенного увеличения нагрузки.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ЗОЖ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar