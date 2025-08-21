150 минут активности: Россиянам раскрыли, как аэробные тренировки влияют на мозг

Аэробные упражнения оказывают положительное влияние на структуры головного мозга, связанные с памятью и когнитивными функциями, рассказала лектор Российского общества «Знание», врач-гигиенист, эпидемиолог, доцент МИ ОГУ им. Тургенева Виктория Симонова. По её словам, одним из наиболее изученных эффектов является увеличение объёма гиппокампа — области медиальной височной доли, которая играет важную роль в процессах закрепления памяти и ориентации в пространстве.

Эксперт отметила, что аэробная активность способствует улучшению кровообращения в мозге и насыщению тканей кислородом, что создаёт оптимальные условия для работы нейронных сетей и замедляет дегенеративные процессы, характерные для болезни Альцгеймера. Некоторые исследования показывают, что физическая активность может снижать уровень бета-амилоида и тау-белка — ключевых патологических маркеров нейродегенеративных заболеваний, добавила кандидат медицинских наук.

Она также подчеркнула, что регулярные аэробные нагрузки являются эффективным немедикаментозным способом профилактики возрастных когнитивных нарушений. При этом оптимальный режим включает не менее 150 минут умеренной активности в неделю, что соответствует рекомендациям ВОЗ.