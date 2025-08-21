Черты ускользают: Россиянам объяснили, что скрывает плохая память на лица

Прозопагнозия, известная как лицевая слепота, представляет собой неврологическое нарушение, при котором человек сохраняет способность видеть, однако утрачивает возможность узнавать лица. Это касается как знакомых и родственников, так и, в некоторых случаях, собственного отражения или фотографий. По словам терапевта и кардиолога Татьяны Симоновой, это довольно редкое состояние, затрагивающее приблизительно 2-2,5% населения.

«Прозопагнозия делится на врождённую и приобретённую. Врождённая форма может быть обусловлена генетическими нарушениями, внутриутробными аномалиями развития нервной системы плода или родовыми травмами. Приобретённая прозопагнозия способна развиться вследствие, например, инсульта, черепно-мозговой травмы, энцефалита или на фоне болезни Альцгеймера», — подчеркнула медик в беседе с «Газетой.ru».

Симонова подчёркивает, что отсутствие своевременной помощи при прозопагнозии может привести к социальной изоляции, депрессии и тревожным расстройствам. При подозрении на лицевую слепоту необходимо обратиться к неврологу для исключения инсульта, опухолей мозга и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Полное излечение от прозопагнозии встречается редко. Лечение направлено на адаптацию пациента к жизни с этим состоянием. Это включает в себя обучение идентификации лиц по вспомогательным признакам (голос, походка, манера поведения), использование мобильных приложений с базами данных людей и когнитивную терапию для улучшения зрительной памяти. В некоторых случаях может быть назначена реабилитация, например, после инсульта или черепно-мозговой травмы, дополнила специалист.

В настоящее время не существует способов предотвратить врождённую форму прозопагнозии. Для снижения риска развития приобретённой формы рекомендуется контролировать артериальное давление с 18 лет (не реже одного раза в год). При показателях 130-139/85-89 мм рт. ст. и выше следует обратиться к кардиологу.