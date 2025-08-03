Стало известно, как в России борются с деменцией

По данным ВОЗ, к 2035 году число россиян, страдающих от деменции, может увеличиться в три раза. Руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА РФ, профессор Анна Боголепова подчеркнула, что для профилактики данного недуга важно не только быть умственно и физически активным, но и сохранять эмоциональную стабильность. Её слова приводит «Вечерняя Москва».

Современная нейронаука помогает сохранять внимание, память и интеллект. Лучшие методы, разработанные отечественными учёными, вошли в программу по поддержанию когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья для пожилых людей, реализуемую в центрах московского долголетия. В рамках программы предусмотрены два специальных курса. Первый — «Нейротренировки когнитивных навыков» — направлен на улучшение памяти, внимания и мышления. Занятия проходят за компьютером всего по 20 минут, а задания подбираются индивидуально.

Второй курс — «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» — помогает нормализовать эмоциональный фон и сон, снизить тревожность, развить навыки саморегуляции эмоций и повысить стрессоустойчивость. Эти занятия проводятся с использованием нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга. На первой встрече проводится диагностика для формирования персонализированной программы по концентрации и расслаблению.