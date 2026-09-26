Белый дом запретил журналистам CNN лететь с Трампом в Теннесси

Белый дом запретил журналистам CNN находиться на борту самолёта президента США Дональда Трампа во время его поездки в штат Теннесси 26 сентября. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Американский лидер планирует посетить Ноксвилл. В программу поездки входит матч по американскому футболу между студенческими командами.

По данным WP, решение вновь затрагивает работу ротационного журналистского пула, которая возобновилась в пятницу после нескольких дней конфликта между администрацией и крупнейшими телеканалами.

18 сентября Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico, обвинив эти СМИ в распространении ложной информации о его администрации. На следующий день журналистов трёх редакций перестали пропускать в президентский комплекс.

Позднее федеральный суд временно обязал администрацию восстановить их постоянные пропуска. Сначала сотрудники Секретной службы продолжали отказывать журналистам во входе, однако затем доступ на территорию Белого дома был возвращён. На фоне конфликта ABC, CBS, Fox News и NBC отказались заменять CNN в телевизионном пуле и на несколько дней приостановили совместную видеосъёмку мероприятий президента. В пятницу работа пула возобновилась.