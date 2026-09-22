Рубио оправдался за скандал с изгнанием журналистов из Белого дома

Госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения в ограничении свободы прессы после запрета журналистам CNN, MS NOW (MS NBC) и Politico работать в Белом доме. В эфире NBC News он заявил, что редакции продолжают деятельность, однако их корреспондентам больше не разрешено работать непосредственно из президентской резиденции.

«Мы не закрываем CNN. Здесь нет толпы полицейских или солдат, которые вышибают двери MS NBC и арестовывают людей. Им просто не разрешают работать из Белого дома», — попытался оправдаться Рубио.

Ранее Life.ru писал, что CNN, MS NOW и Politico обратились в суд, потребовав восстановить доступ своих журналистов в Белый дом. Конфликт начался после решения Дональда Трампа закрыть для представителей трёх редакций доступ в президентский комплекс. На следующий день пропуска журналистов были отключены или изъяты. СМИ настаивают, что намерены через федеральный суд защищать гарантированную Первой поправкой свободу прессы.