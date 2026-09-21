Трамп закрыл двери Белого дома для трёх СМИ, но они пошли в суд

CNN, MS NOW и Politico объявили о подаче иска против администрации США после того, как их журналистов лишили доступа в Белый дом. Редакции намерены добиваться восстановления аккредитаций через федеральный суд. Совместное заявление СМИ опубликовано в соцсети X в аккаунте CNN.

Конфликт начался 18 сентября, когда президент Дональд Трамп заявил о запрете для представителей трёх изданий работать на территории президентской резиденции. Своё решение он объяснил претензиями к их публикациям и обвинил СМИ в распространении «фейковых новостей».

На следующий день ограничения вступили в силу. Репортёров CNN, MS NOW и Politico не пустили в комплекс Белого дома, а их постоянные пропуска были отключены или изъяты.

«Сегодня утром мы уведомили правительство о том, что подаём иск в защиту наших прав, гарантированных первой поправкой, и принципа, согласно которому правительство не должно решать, о чем пресса сообщает или что публикует», — говорится в совместном заявлении редакций.

Представители СМИ утверждают, что аккредитации отозвали без предварительного уведомления и предусмотренной процедуры из-за недовольства содержанием их материалов. Они считают решение нарушением гарантий свободы прессы.

Иск направляется в федеральный суд округа Колумбия. Теперь CNN, MS NOW и Politico намерены через суд добиваться возвращения своим сотрудникам доступа в Белый дом.

18 сентября Life.ru сообщал о решении Трампа запретить CNN, Politico и MS NOW доступ в Белый дом. Американский президент объяснил меру претензиями к публикациям этих СМИ и предупредил, что ограничения могут затронуть и другие редакции.