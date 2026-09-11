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Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:29

«Берегите кровь и деньги»: Буданов* дал Прибалтике совет о России

Буданов* предложил странам Балтии перенять военный опыт Киева

Обложка © Пресс-служба Кирилла Буданова*

Обложка © Пресс-служба Кирилла Буданова*

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* призвал страны Балтии «беречь свою кровь и деньги», воспользовавшись опытом Киева в конфликте с Москвой. Так он ответил Euronews на вопрос о якобы существующих планах России атаковать Прибалтику ради проверки НАТО.

Предполагаемую угрозу Буданов* назвал потенциальной. Он посоветовал европейским государствам учитывать опыт Украины.

Глава офиса Владимира Зеленского признал, что сопоставимыми военными знаниями обладают как Украина, так и Россия. Киев, заверил чиновник, готов поделиться своими наработками с европейскими странами.

Прибалтийским республикам Буданов* предложил обращаться к украинской стороне, если они не хотят иметь дело с Москвой. Это, по его оценке, позволит им сберечь человеческие жизни и деньги.

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Ранее исполняющий обязанности главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на страны НАТО. Он сослался на объединённые разведданные союзников, а Politico сообщило, что европейские спецслужбы также не ожидают прямой атаки.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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