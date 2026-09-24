Берлин отказался от борьбы за проведение Олимпийских игр 2036-2044 годов

Немецкая столица приняла решение отказаться от борьбы за право принять летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2036, 2040 или 2044 годах. Как сообщает информационное агентство DPA, руководство города вынесло этот вердикт на экстренном совещании в среду при участии правящего бургомистра Кая Вегнера. Официальное заявление о выходе из олимпийской гонки прозвучит на пресс-конференции 24 сентября.

Решение об отзыве заявки стало результатом сочетания политических и технических факторов. Важную роль сыграли итоги воскресных муниципальных выборов, на которых победу одержала партия «Левые» (Die Linke). Элиф Эральп, которая готовится вступить в должность нового бургомистра Берлина, ранее открыто критиковала олимпийский проект, называя его «пустой тратой миллиардов из денег налогоплательщиков». Смена политической власти в столице фактически лишила заявку необходимой административной поддержки.

Однако проблемы берлинской концепции «Берлин+» носили не только политический характер. Во вторник экспертная комиссия Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) опубликовала результаты оценки всех заявок-кандидатов, и столица оказалась в аутсайдерах. Мюнхен набрал 87 баллов из 100 возможных, регион Кёльн-Рейн-Рур получил 85 баллов — обе заявки удостоились оценки «очень хорошо». Берлин же с результатом 74,6 балла занял последнее место, получив лишь оценку «хорошо». Технические эксперты указали на слабые места столичной концепции по сравнению с конкурентами.

Отказ Берлина оформлен всего за три дня до внеочередного заседания DOSB, которое состоится в субботу. Теперь организации предстоит выбрать единого кандидата от Германии исключительно из двух оставшихся претендентов — Мюнхена и региона Рейн-Рур. Именно эти города продолжат борьбу за право представить страну в Международном олимпийском комитете.

Стоит отметить, что 2036 год имеет для Германии особое символическое значение — ровно столетие назад Берлин принимал Олимпиаду, которая вошла в историю как «нацистские Игры» 1936 года, использованные гитлеровским режимом в пропагандистских целях. Возможно, именно эта историческая нагрузка стала дополнительным фактором, повлиявшим на общественные настроения и политические решения вокруг новой олимпийской заявки.

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