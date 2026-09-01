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Регион
Опубликовано 1 сентября, 15:35

Дегтярёв обсудил с посланником Трампа участие россиян в Олимпиаде-2028

Обложка © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Обложка © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв провёл встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнёрству Паоло Замполли. Стороны обсудили вопросы спорта и участие российских атлетов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

О встрече Дегтярёв рассказал в своём Telegram-канале. По его словам, переговоры прошли в Бишкеке на полях VI Всемирных игр кочевников.

«В фокусе каждой встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнёрству — вопросы спорта. С Паоло Замполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики», — написал министр.

Главной темой встречи стали предстоящие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Дегтярёв отметил, что российские спортсмены активно готовятся к турниру и выразил надежду на дальнейший диалог по вопросам участия атлетов в международных соревнованиях.

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Российская сторона продолжает добиваться возвращения отечественных спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. Ранее Life.ru писал, что ОКР обжаловал в CAS решение о приостановке своего статуса. Тогда в комитете заявили, что намерены защищать права российского олимпийского движения.

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Наталья Демьянова
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