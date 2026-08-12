Большунов не нашёл смысла готовиться к Олимпиаде-2030: Толку ноль!

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью признался, что не думает об участии в Олимпийских играх 2030 года. Он признался, что готовился к Играм-2026 в Италии, но его не допустили, и теперь смысла в подготовке он не видит.

«Мыслей об этом нет совершенно. Думал, что буду готовиться и выступать на этих Олимпийских играх. В итоге – нет. Так же может быть и со следующими. Какой итог? Готовишься, готовишься, а толку – ноль. И что, какой смысл готовиться к чему-то?», — признался Большунов РИА «Новости».

Большунов выиграл три золота в Пекине-2022, но FIS не дала ему нейтральный статус для международных стартов. На вопрос о завершении карьеры лыжник ответил: «Как пойдёт». При этом спортсмен подчеркнул, что его больше не волнуют решения FIS — «уже фиолетово».

Он также отметил, что за годы выступлений на международной арене мог бы собрать гораздо больше наград, но не сложилось.

Ранее Большунов заявил, что FIS отказала ему в нейтральном статусе без проверок. Лыжник отметил, что получил отрицательный ответ в тот же день, что, по его мнению, доказывает формальный подход организации.