Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:27

«Достаточно моей фамилии»: Большунов — о том, как FIS за день вынесла ему приговор

Большунов: FIS отказала мне в нейтральном статусе без проверок

Обложка © ТАСС / KIMMO BRANDT

Обложка © ТАСС / KIMMO BRANDT

Александр Большунов считает, что FIS отказала ему в нейтральном статусе без реального рассмотрения заявки. Лыжник отметил, что получил отрицательный ответ в тот же день, что, по его мнению, доказывает формальный подход организации: решение было принято автоматически из-за его личности, без какой-либо проверки документов.

«Отправляешь заявку — и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. «До свидания» — и всё», — цитирует Большунова РИА «Новости».

В копилке Большунова — внушительная коллекция олимпийских медалей: три высшей пробы, четыре серебра и две бронзы. Важным событием для российского спорта стало решение CAS в декабре 2025 года: суд снял ограничения на участие наших лыжников в турнирах FIS, позволив им выступать в нейтральном статусе. Первыми этой возможностью воспользовались Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые уже успели проявить себя на международных стартах в прошедшем сезоне.

Норвежский чемпион Нортуг призвал вернуть Большунова на мировую арену
Норвежский чемпион Нортуг призвал вернуть Большунова на мировую арену

Ранее Life.ru писал, что Александр Большунов выиграл лыжный марафон на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Апатитах с результатом 2 часа 53 минуты 55,4 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин, третьим — Илья Семиков.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Большунов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar