«Достаточно моей фамилии»: Большунов — о том, как FIS за день вынесла ему приговор

Александр Большунов считает, что FIS отказала ему в нейтральном статусе без реального рассмотрения заявки. Лыжник отметил, что получил отрицательный ответ в тот же день, что, по его мнению, доказывает формальный подход организации: решение было принято автоматически из-за его личности, без какой-либо проверки документов.

«Отправляешь заявку — и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. «До свидания» — и всё», — цитирует Большунова РИА «Новости».

В копилке Большунова — внушительная коллекция олимпийских медалей: три высшей пробы, четыре серебра и две бронзы. Важным событием для российского спорта стало решение CAS в декабре 2025 года: суд снял ограничения на участие наших лыжников в турнирах FIS, позволив им выступать в нейтральном статусе. Первыми этой возможностью воспользовались Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые уже успели проявить себя на международных стартах в прошедшем сезоне.

Ранее Life.ru писал, что Александр Большунов выиграл лыжный марафон на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Апатитах с результатом 2 часа 53 минуты 55,4 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин, третьим — Илья Семиков.