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Регион
21 июня, 12:25

Норвежский чемпион Нортуг призвал вернуть Большунова на мировую арену

Петтер Нортуг. Обложка © ТАСС / Zuma / Carl Sandin

Петтер Нортуг. Обложка © ТАСС / Zuma / Carl Sandin

Знаменитый норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, высказался в поддержку своего российского коллеги. Он уверен, что Александр Большунов должен как можно скорее вернуться на соревнования самого высокого уровня.

В интервью Sport24 титулованный спортсмен назвал россиянина невероятным гонщиком. По его убеждению, без таких соперников мировые лыжи теряют интригу, ведь именно борьба с сильнейшими делает этот вид спорта по-настоящему зрелищным. Нортуг не сомневается, что Александр войдёт в число фаворитов, как только получит возможность бегать на равных с иностранцами.

Сам Большунов недавно участвовал в итальянской гонке Sudtirol Moonlight Classic и признался, что не ощутил от зарубежных соперников никакого неприязненного отношения. Однако этот старт был исключением из правил — с весны 2022-го отечественные лыжники отстранены от официальных турниров под эгидой международных федераций.

На Игры-2026 в Милане наш спортсмен тоже не попал. Он подавал заявку на участие в нейтральном статусе, но организаторы отклонили его кандидатуру.

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Ранее Life.ru писал, что Александр Большунов выиграл лыжный марафон на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Апатитах с результатом 2 часа 53 минуты 55,4 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин, третьим — Илья Семиков.

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Дарья Денисова
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