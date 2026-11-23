Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм назвал соглашение с Евросоюзом шансом покончить с десятилетием экономического застоя и политических разногласий после Brexit. Выступая 23 ноября в Палате общин, он защитил договорённости, достигнутые на саммите в Брюсселе, несмотря на критику оппозиции и нерешённый спор о плате за обучение европейских студентов.

«Соглашение, достигнутое в пятницу в Брюсселе, открывает вполне реальную перспективу того, что следующее десятилетие может стать для Британии лучше предыдущего, которое мы только что пережили», — заявил глава правительства.

По итогам саммита 20 ноября Лондон и Брюссель договорились устранить большинство проверок и административных барьеров при торговле сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, британский экспорт стоимостью 6,5 миллиарда фунтов, включая сталь и алюминий, планируется освободить от углеродного пограничного налога ЕС. Британские власти рассчитывают, что весь пакет договорённостей сможет приносить экономике до 17 миллиардов фунтов ежегодно к 2040 году.

Ещё одно соглашение предусматривает программу молодёжной мобильности. Ежегодно до 100 тысяч молодых людей с каждой стороны в возрасте от 18 до 31 года смогут получать разрешения на проживание, работу и учёбу сроком до трёх лет.

Однако на пути к реализации договорённостей возник спор об оплате британского высшего образования. Евросоюз добивается снижения стоимости обучения для своих граждан до уровня, установленного для британских студентов. Лондон опасается, что такая уступка обойдётся университетам в сотни миллионов фунтов ежегодно. Стороны намерены продолжить переговоры в течение ближайших шести месяцев.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок раскритиковала Бёрнэма за согласие следовать европейским правилам. По её мнению, премьер пошёл на уступки Брюсселю, не получив достаточных гарантий выгоды для британской экономики. Сам Бернэм считает достигнутые договорённости переломным моментом в отношениях с ЕС.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных планах Бёрнэма вернуть Великобританию в Евросоюз. По сведениям The Times, премьер считает восстановление членства страны в ЕС своей долгосрочной политической целью. При этом официально Лондон пока не объявлял о намерении вновь вступить в объединение, которое покинул в 2020 году.