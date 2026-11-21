Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем намерен вернуть страну в Евросоюз. Об этом газете The Times рассказал высокопоставленный соратник главы правительства.

«Он хочет вернуться. Такова правда...» — заявил собеседник издания, назвав это политической мечтой британского премьера.

По словам источника, Бёрнем убеждён в необходимости восстановить членство Великобритании в ЕС и считает, что общественное мнение на его стороне. При этом речь идёт не о политической уловке или попытке укрепить собственные позиции. Собеседник газеты утверждает, что премьер руководствуется личными убеждениями, а не действует под чьим-либо влиянием.

Публикация появилась после заключения нового соглашения между Лондоном и Брюсселем. Договорённости предусматривают упрощение торговли продовольствием, создание программы передвижения молодёжи с лимитом в 100 тысяч участников и объединение систем торговли квотами на выбросы парниковых газов. Таким образом, стороны продолжают восстанавливать связи, которые существенно изменились после Brexit.

Великобритания решила покинуть Евросоюз по итогам референдума в июне 2016 года. Тогда выход поддержали около 52% проголосовавших. Официально страна прекратила членство в объединении 31 января 2020 года, завершив 47-летний период участия в европейской интеграции.

До конца декабря 2020 года действовал переходный режим, позволявший сохранить многие прежние правила взаимодействия с ЕС. С января 2021-го отношения Лондона и Брюсселя начали регулироваться новым соглашением о торговле и сотрудничестве.

Ранее бывший глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призвал лейбористов включить возвращение в ЕС в предвыборную программу. Он предложил после возможной победы на выборах провести переговоры с Брюсселем, а окончательное решение вынести на референдум. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал возможность восстановления британского членства, однако предупредил, что Лондон не сможет пользоваться только удобными для себя преимуществами Евросоюза.