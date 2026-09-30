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Регион
Опубликовано 30 сентября, 19:34

«Возвращайтесь»: Макрон поддержал идею Британии вновь вступить в Евросоюз

Макрон: Возвращение Британии в ЕС стало бы хорошей новостью для Европы

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Возвращение Великобритании в Евросоюз стало бы хорошей новостью и для самой страны, и для европейцев. Так президент Франции Эммануэль Макрон оценил эту возможность на пресс-конференции в Мадриде, сообщает Reuters.

Французский лидер отреагировал на слова британского премьера Энди Бёрнема, который допустил восстановление членства страны в ЕС. Макрон начал ответ с приветствия на английском: «Welcome back» — «Добро пожаловать обратно».

При этом президент Франции напомнил об ограничениях, с которыми Лондон сталкивается, пытаясь наладить отношения с европейскими партнёрами после Brexit. По его словам, нельзя пользоваться только удобными преимуществами союза, отказываясь от остальных условий.

«Потому что нельзя выбирать только те свободы союза, которые тебе подходят, и нельзя решать взять только то, что тебе выгодно, а от остального отказаться. Поэтому возвращайтесь», — сказал Макрон.

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Бёрнем ранее назвал выход из ЕС решением, принёсшим больше вреда, чем пользы. Возможное возвращение он обозначил как один из вариантов дальнейших отношений с объединением.

Больше новостей об отношениях Великобритании и ЕС — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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