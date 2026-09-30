«Возвращайтесь»: Макрон поддержал идею Британии вновь вступить в Евросоюз

Возвращение Великобритании в Евросоюз стало бы хорошей новостью и для самой страны, и для европейцев. Так президент Франции Эммануэль Макрон оценил эту возможность на пресс-конференции в Мадриде, сообщает Reuters.

Французский лидер отреагировал на слова британского премьера Энди Бёрнема, который допустил восстановление членства страны в ЕС. Макрон начал ответ с приветствия на английском: «Welcome back» — «Добро пожаловать обратно».

При этом президент Франции напомнил об ограничениях, с которыми Лондон сталкивается, пытаясь наладить отношения с европейскими партнёрами после Brexit. По его словам, нельзя пользоваться только удобными преимуществами союза, отказываясь от остальных условий.

«Потому что нельзя выбирать только те свободы союза, которые тебе подходят, и нельзя решать взять только то, что тебе выгодно, а от остального отказаться. Поэтому возвращайтесь», — сказал Макрон.