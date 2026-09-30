Британия задумалась о возвращении в ЕС

Великобритания может рассмотреть возвращение в Евросоюз наряду с другими вариантами отношений с объединением. Об этом премьер-министр Энди Бёрнем заявил в интервью программе Today на радио BBC.

Глава правительства предложил изучить несколько сценариев: сохранить нынешнее положение, присоединиться к таможенному союзу, вернуться на единый рынок или восстановить членство в ЕС. Первый вариант он также считает допустимым, если британцев устраивают действующие условия.

«Мы можем оставить всё как есть. Это определенно один из вариантов, если люди считают, что нынешнее положение стоит сохранить», — сказал Бёрнем.

Премьер намерен искать общественный консенсус по долгосрочным отношениям с Брюсселем. При этом он пока не пояснил, каким способом будет определяться общая позиция.

На референдуме 23 июня 2016 года выход из ЕС поддержали 51,9% проголосовавших, против выступили 48,1%. Великобритания покинула объединение в конце января 2020 года, а переходный период завершился 1 января 2021-го.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что выход страны из Евросоюза принёс больше вреда, чем пользы. На съезде Лейбористской партии он призвал определить долгосрочный формат отношений с ЕС, который остаётся крупнейшим рынком для Британии.