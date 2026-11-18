Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал правящую Лейбористскую партию пойти на следующие парламентские выборы с обещанием вернуть страну в Евросоюз. По его мнению, победа на выборах должна стать основанием для начала переговоров с Брюсселем, а окончательное решение необходимо вынести на всенародный референдум. Об этом сообщает газета The Guardian.

Лэмми, ранее занимавший также пост заместителя премьер-министра в правительстве Кира Стармера, изложил свою позицию в статье для The Times. Он считает, что нынешний глава британского правительства Энди Бёрнем должен открыто заявить о намерении восстановить членство страны в ЕС.

«Лейбористская партия Бёрнема должна идти на следующие выборы с чётким намерением вернуться в Евросоюз», — заявил политик.

По предложенному им плану, после победы на выборах новое правительство сможет приступить к официальным переговорам с европейскими партнёрами. Когда условия возвращения будут согласованы, британцам предложат проголосовать на референдуме. Лэмми подчеркнул, что в отличие от голосования 2016 года граждане должны выбирать между двумя заранее определёнными вариантами.

Призыв прозвучал накануне саммита Великобритании и Евросоюза, который состоится 20 ноября в Брюсселе. Бёрнем рассчитывает договориться о расширении сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве и других сферах. При этом британский премьер пока не намерен принимать окончательное решение о возвращении в ЕС.

Бёрнем подтвердил, что до следующих парламентских выборов правительство продолжит соблюдать положения предвыборной программы лейбористов 2024 года. Они исключают возвращение в таможенный союз и единый рынок ЕС, а также восстановление свободного передвижения граждан. Более широкий план будущих отношений с Брюсселем премьер обещал представить в декабре.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года по итогам референдума 2016 года, на котором за Brexit проголосовали 51,9% участников. Спустя почти десять лет после голосования вопрос о возвращении страны в европейское объединение вновь стал предметом политических споров.