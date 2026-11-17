Победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» намерено провести референдум о вступлении страны в Евросоюз. Голосование может состояться в ближайшие два-три года. Об этом представители политического объединения сообщили порталу Rapporteur.

«Нам придётся провести референдум. Нам придётся спросить народ», — заявила кандидат в депутаты сербского парламента Ана Димитриевич.

По её словам, представители движения уже неоднократно обсуждали возможность всенародного голосования с европейскими чиновниками. При этом даже положительный результат референдума не гарантирует скорого вступления Сербии в ЕС. Для этого Белграду предстоит провести масштабные реформы.

Другой представитель «Студенческого списка», Александар Бауцал, допустил, что референдум состоится в течение нынешнего парламентского срока. Однако движение пока не определилось, будет ли рекомендовать гражданам голосовать за членство в Евросоюзе. В его предвыборной внешнеполитической программе вопрос вступления в ЕС не упоминался.

На досрочных парламентских выборах 25 октября «Студенческий список» получил 140 из 250 мест в Народной скупщине, обеспечив себе возможность самостоятельно сформировать правительство.

Ранее Life.ru сообщал, что Сербия намерена сохранить отказ от санкций против России после парламентских выборов. Министр Ненад Попович подчеркнул важность исторических связей Белграда и Москвы. Представители победившего «Студенческого списка» также предупреждали, что ограничения против России могут навредить сербской экономике из-за зависимости страны от поставок энергоресурсов.