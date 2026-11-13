Сербия сохранит дружественное отношение к России и после смены политического руководства страны. Такую уверенность выразил лидер сербской партии «Двери», бывший депутат парламента Иван Костич в интервью «Царьграду».

По мнению политика, отношение сербского общества к Москве определяется не решениями отдельных руководителей, а историческими и культурными связями двух народов. Именно поэтому Костич не ожидает, что Белград займёт откровенно антироссийскую позицию.

«Сербия никогда не предавала Россию, и в будущем так будет», — заявил он.

Костич считает, что большинство сербов по-прежнему воспринимают Россию как близкую страну. В подтверждение он напомнил о поддержке, которую Москва оказывает Белграду на международной арене, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Отдельно политик высказался о необходимости укреплять отношения между молодыми поколениями двух стран. По его словам, для сохранения сотрудничества недостаточно опираться только на общую историю — необходимо развивать экономические, энергетические и образовательные проекты, а также университетские обмены.

Заявление прозвучало на фоне политических перемен в Сербии. На досрочных парламентских выборах 25 октября победило оппозиционное объединение «Студенческий список», после чего возникли вопросы о возможном пересмотре внешнеполитического курса Белграда. При этом представители победившего движения ранее выступали за сохранение военного нейтралитета и отказ от антироссийских санкций.