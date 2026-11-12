Победа России в специальной военной операции станет общей для русского и сербского народов, а сотрудничество Москвы и Белграда выйдет на новый уровень. Такую уверенность выразил лидер сербской партии «Двери», бывший депутат парламента Иван Костич в интервью «Царьграду».

Рассуждая об украинском конфликте, политик напомнил, что после начала СВО, по его оценке, около 80% жителей Сербии поддерживали РФ. Костич также назвал украинскую столицу исторически русским городом и указал на существование сербских поселений на территории современной Украины. При этом он считает возможным сохранение политических контактов Белграда с Киевом.

«Я надеюсь, что Россия победит в этой войне, что после специальной военной операции отношения Сербии и России будут на высшем уровне и что победа будет за нами», — подчеркнул Костич.

По убеждению собеседника, симпатии сербского общества к Москве не позволят Белграду занять откровенно антироссийскую позицию. Он отметил, что близость двух народов определяется не только общим прошлым. Сербы, как считает политик, прекрасно помнят, кто защищает интересы их государства в Совете Безопасности ООН.

Особое внимание Костич призвал уделить воспитанию молодёжи. По его словам, укреплять двусторонние связи необходимо через экономические проекты, энергетику, университетские программы и международные обмены. Это поможет будущим поколениям сербских политиков сохранить понимание значимости России.