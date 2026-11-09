«Дестабилизирует страну»: В Сербии объяснили, почему не могут поддержать санкции против РФ
Политик Тошкович заявил об ущербе для экономики Сербии от санкций против РФ
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Присоединение Сербии к санкциям против России нанесло бы ущерб экономике страны, заявил кандидат от победившего на парламентских выборах «Студенческого списка», преподаватель Белградского университета Оливер Тошкович. По его оценке, ограничения опасны для Белграда из-за энергетической зависимости от Москвы.
«Мы твёрдо убеждены, что в нынешних условиях введение санкций против России дестабилизировало бы нашу страну», — подчеркнул собеседник RTVI.
При этом новые власти намерены выполнять подписанные международные соглашения и продолжать движение к вступлению в Евросоюз. Представитель партии назвал вопрос санкций сложным и выразил надежду, что зарубежные партнёры отнесутся к позиции Сербии с пониманием.
Напомним, после подсчёта бюллетеней со всех участков «Студенческий список» получил 53,01% голосов на внеочередных парламентских выборах. Объединение «Сербия» бывшего президента Александра Вучича набрало 38,98%. Экс-глава государства признал поражение и объявил о переходе в оппозицию.