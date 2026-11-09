Присоединение Сербии к санкциям против России нанесло бы ущерб экономике страны, заявил кандидат от победившего на парламентских выборах «Студенческого списка», преподаватель Белградского университета Оливер Тошкович. По его оценке, ограничения опасны для Белграда из-за энергетической зависимости от Москвы.

«Мы твёрдо убеждены, что в нынешних условиях введение санкций против России дестабилизировало бы нашу страну», — подчеркнул собеседник RTVI.

При этом новые власти намерены выполнять подписанные международные соглашения и продолжать движение к вступлению в Евросоюз. Представитель партии назвал вопрос санкций сложным и выразил надежду, что зарубежные партнёры отнесутся к позиции Сербии с пониманием.