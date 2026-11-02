«Студенческий список» получил 53,01% голосов на внеочередных парламентских выборах в Сербии. Республиканская избирательная комиссия страны подвела итоги после подсчёта бюллетеней со всех избирательных участков.

Объединение «Сербия» бывшего президента Александара Вучича набрало 38,98%. Остальные партии не преодолели трёхпроцентный барьер. При этом в новый состав парламента также войдут представители национальных меньшинств — для них закон предусматривает отдельные условия участия в распределении мандатов.

Внеочередные выборы в однопалатный парламент Сербии — Народную скупщину — состоялись 25 октября. В воскресенье, по решению избиркома, жители повторно проголосовали на 53 участках.

Ранее Александар Вучич признал поражение и заявил о намерении перейти в оппозицию. Политик рассчитывал вернуться на пост премьер-министра после октябрьских выборов. Ради участия в кампании он 27 сентября досрочно оставил президентский пост.