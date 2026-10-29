Тысячи силовиков и загадочные звонки: Почему Вучич не решился оспорить итоги выборов в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич намеревался удержать власть силой после поражения на парламентских выборах, но отказался от этого плана после телефонных звонков. Об этом пишет The Times со ссылкой на политиков и бывшего командира полицейского спецподразделения.

По утверждению экс-руководителя антитеррористической службы Спасое Вулевича, 25 октября в центр Белграда направили около четырёх тысяч полицейских и ещё три тысячи человек, которых он назвал громилами. Собеседник издания убеждён, что Вучич готовился не признавать итоги голосования.

Евродепутат Сандро Гози также сообщил о тревожных предупреждениях дипломатических источников. По его сведениям, сторонники политика могли спровоцировать беспорядки после оглашения первых результатов выборов.

Кандидат победившего «Студенческого списка» Радомир Саичич утверждает, что силовой сценарий рассматривался на случай небольшого разрыва в голосах. По его информации, отказаться от задуманного Вучича убедили звонки из полиции и других структур.

Вулевич придерживается иной версии. По его мнению, Вучичу звонили европейские лидеры. При этом Гози не подтвердил эти сведения, предположив, что решающим фактором стало убедительное поражение политика.

По описанию газеты, вечером в Белграде перекрывали улицы, дежурила жандармерия, а к Пионерскому парку направлялись группы мужчин в чёрном. Около 21:30 собравшиеся разошлись. Представитель Вучича отвергла обвинения, объяснив присутствие полиции необходимостью предотвращения насилия со стороны протестующих.

Ранее Life.ru сообщал о признании Вучичем поражения на досрочных парламентских выборах. Победу 25 октября одержал оппозиционный «Студенческий список», сформировавшийся на фоне массовых протестов после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.