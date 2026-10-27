Новые лица — старый курс: Политолог объяснил, чего ждать от новых властей Сербии

Победа сербской оппозиции на парламентских выборах вовсе не означает, что Белград отвернётся от Москвы и присоединится к антироссийским санкциям. Прогнозировать резкую смену внешнеполитического курса пока преждевременно. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал политолог Олег Бондаренко.

Поводом для обсуждения стало поражение блока бывшего президента Александра Вучича на выборах 25 октября. Большинство голосов, по предварительным результатам, получил оппозиционный «Студенческий список». После голосования Вучич предположил, что новые власти введут ограничения против России уже в марте или апреле 2027 года.

Однако Бондаренко не разделяет этих опасений. По его оценке, позиции победителей по вопросам Косово, европейской интеграции и отношений с Москвой практически не отличаются от прежнего курса.

«Я не думаю, что все будет так, как объявил об этом Александр Вучич», — подчеркнул политолог.

Главной причиной поражения бывшей правящей команды эксперт назвал недовольство внутренней ситуацией. Избиратели устали от прежнего руководства, коррупционных скандалов и последствий трагедии на вокзале в Нови-Саде, вызвавшей массовые протесты.

По мнению Бондаренко, высокая явка отражает прежде всего желание сербов добиться политических перемен, а не отказаться от сотрудничества с Россией.

При этом победившему объединению ещё предстоит сформировать правительство. Пока неизвестно, кто займёт ключевые должности и смогут ли представители разных политических взглядов договориться между собой.