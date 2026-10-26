МИД России изучит доклады наблюдателей после победы оппозиции в Сербии

Российский МИД намерен подробно изучить доклады наблюдателей, работавших на досрочных парламентских выборах в Сербии, где победу одерживает оппозиционный «Студенческий список». Об этом 26 октября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, Москва уже ознакомилась с предварительными результатами голосования и заявлением Александра Вучича, который признал поражение своего политического блока. При этом российская сторона пока не представила окончательную оценку избирательного процесса.

«Их выводы и оценки будут внимательно изучены», — подчеркнула Захарова, говоря о работе российских наблюдателей.

Представители России следили за выборами как самостоятельно, так и в составе международных миссий, включая структуры Межпарламентской ассамблеи СНГ. Их задача заключалась в наблюдении за проведением голосования и соблюдением избирательных процедур.

Ранее Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах в Сербии. Как сообщал Life.ru, политик выступил с заявлением вечером 25 октября, ещё до подведения окончательных итогов голосования. По его предварительным оценкам, «Студенческий список» мог получить от 135 до 140 депутатских мандатов. Оппозиционное объединение сформировалось на волне массовых протестов, продолжавшихся почти два года.