В Сербии назвали президента России Владимира Путина единственным гарантом благополучного будущего Европы. Такую оценку журналист Боян Бильбия дал в статье для газеты «Печат», посвящённой безопасности континента.

По словам автора, европейские политики ошибочно полагают, что продолжение противостояния с Москвой на Украине поможет защитить их страны. Напротив, такая позиция лишь усилила опасения за судьбу всего региона. Журналист убеждён, что добиться устойчивого мира без участия России и учёта её интересов невозможно.

«Эта логика привела нас к опасениям за будущее всего континента. Пришло время европейской политической элите, нынешней или будущей, понять, что <…> без участия России и тем более вопреки её интересам обеспечение мира и стабильности невозможно. Единственный истинный гарант европейского будущего — Владимир Путин. И, судя по всему, обсуждать это он будет не с Каей Каллас или Метте Фредериксен, а с серьёзными партнёрами — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином», — говорится в материале.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны столкнулись с разногласиями при попытке выбрать единого переговорщика для контактов с Владимиром Путиным. По информации The Guardian, ряд лидеров ЕС выступил за восстановление прямого диалога с Москвой, однако согласовать общую позицию не удалось. Ситуацию осложнил телефонный разговор президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером. Их инициатива вызвала недовольство некоторых европейских коллег, которые не были заранее предупреждены о переговорах.