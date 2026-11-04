Сербии необходимо добиться заключения долгосрочного соглашения о поставках российского газа вместо постоянного продления краткосрочных договорённостей. С таким предложением выступил кандидат в депутаты от победившего на парламентских выборах «Студенческого списка», профессор Белградского университета Деян Радивоевич.

Оптимальным решением мог бы стать контракт сроком на три года с заранее согласованными объёмами поставок, ценами и графиками. Это позволило бы сербской экономике лучше планировать расходы на энергоресурсы.

Нынешнее соглашение между Россией и Сербией действует до 31 декабря 2026 года. Его продлили 30 сентября на прежних условиях, однако Радивоевич считает, что практика временных договорённостей не обеспечивает необходимой стабильности.

«Практика краткосрочных продлений не обеспечивает достаточной предсказуемости для государства, экономики и энергетической системы», — подчеркнул политик.

При этом представитель «Студенческого списка» выступил за развитие альтернативных маршрутов поставок. Среди возможных направлений он назвал Азербайджан, Грецию, Венгрию и Румынию. По его мнению, каждый вариант необходимо оценивать с учётом стоимости газа, доступных объёмов и надёжности транспортировки.

Для Сербии российский газ остаётся одним из важнейших источников энергоснабжения. Предыдущее трёхлетнее соглашение завершилось в мае 2025 года, после чего стороны неоднократно продлевали поставки на короткие сроки.