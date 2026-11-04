Венгрия готовит альтернативные маршруты поставок энергоносителей с учётом предстоящего отказа ЕС от российского газа. Установленный Брюсселем срок — осень 2027 года — назвала глава МИД страны Анита Орбан в интервью Telex, опубликованном 3 ноября.

Для замены газовых поставок, по её словам, может потребоваться расширение хорватского СПГ-терминала и связанного с ним трубопровода. Среди других возможностей министр перечислила коридор через Грецию, открывающий доступ к СПГ и азербайджанскому газу, а также терминалы Польши и Литвы.

Параллельно нефтегазовая компания MOL готовит технологическую перенастройку НПЗ для переработки нефти нероссийского происхождения. Одним из маршрутов её доставки должна стать хорватская трубопроводная система JANAF — альтернатива «Дружбе».

По словам Орбан, необходимо обеспечить возможность непрерывного и полного снабжения по этому направлению двух заводов — в венгерском Сазхаломбатте и словацкой Братиславе. Министр также сообщила, что американское исключение, распространяющееся на закупки нефти у России, действует до 21 ноября 2026 года.

Европейский график предусматривает разные сроки для трубопроводного газа и СПГ. Запрет на поставки российского СПГ по долгосрочным контрактам начнёт действовать с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября. При риске невыполнения целей по заполнению хранилищ Еврокомиссия может перенести последний срок для отдельной страны на 1 ноября 2027-го.

Конкретную дату прекращения закупок российской нефти Орбан в интервью не назвала. Подготовку заводов и альтернативного маршрута она описала как создание возможности получать сырьё из других источников.

Ранее Life.ru рассказывал, что Венгрия намерена потребовать у ЕС финансовой поддержки для отказа от российских нефти и газа. Премьер Петер Мадьяр предложил предусмотреть в европейском бюджете средства на переоборудование предприятий, новые источники энергии и дополнительные хранилища.