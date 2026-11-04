Европейские страны дополнительно потратили 127 млрд евро на закупку нефти и газа после закрытия Ормузского пролива. При этом регион не получил больше энергоресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на технологическом саммите в Брюсселе.

«После закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся Европе в дополнительные 127 миллиардов евро, не добавив при этом ни одной молекулы энергии», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что зависимость от зарубежных поставок нефти и газа делает европейские страны уязвимыми перед кризисами и внешними потрясениями. По её мнению, переход на чистую энергетику должен решать сразу несколько задач. Он призван сдерживать изменение климата, поддерживать конкурентоспособность европейской экономики и укреплять энергетическую независимость региона.

«Импортируя нефть и газ, мы рискуем импортировать связанные с ними потрясения и кризисы», — добавила глава Еврокомиссии.

В октябре фон дер Ляйен сообщала, что Евросоюз не собирается отменять энергетические санкции против России до завершения украинского конфликта. Она также обвинила Москву в «использовании поставок энергоресурсов как инструмента политического давления».