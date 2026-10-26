Песков: Россия готова обсуждать поставки газа в ЕС при двух условиях

Россия готова вернуться к обсуждению поставок газа в Европу, если европейские страны проявят заинтересованность, а у российских экспортёров найдутся свободные объёмы топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что после сокращения европейских закупок Москва начала активнее развивать альтернативные направления экспорта. В результате часть газа, прежде предназначавшегося для Европы, теперь поставляется другим покупателям.

По словам Пескова, одного желания европейских стран возобновить закупки недостаточно. Необходимо также учитывать наличие доступного для продажи топлива, поскольку значительная часть объёмов уже распределена между другими рынками.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны продолжают получать значительные объёмы российских энергоресурсов, несмотря на планы отказаться от них. По его словам, доля российского сжиженного природного газа на европейском рынке составляет около 20%.

При этом Евросоюз продолжает готовиться к дальнейшему ограничению поставок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по долгосрочным контрактам должен вступить в силу 1 января 2027 года.