Россия никогда не запрещала поставки нефти, газа, угля и уранового сырья в европейские страны. Инициатива отказа от закупок российских энергоресурсов исходила от самих европейских государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешёвого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, европейские политики первоначально пытались возложить ответственность за проблемы с энергоснабжением на Москву. При этом Путин считает, что именно решения европейских властей привели к сокращению закупок российских ресурсов.

Глава государства обратил внимание, что страны Европы не только отказались от значительной части поставок, но и продолжают разрабатывать планы по прекращению закупок оставшегося российского сырья.

«Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они ещё получают из России», — отметил Путин.

Евросоюз последовательно сокращает энергетическую зависимость от Москвы в рамках санкционной и энергетической политики. При этом ограничения затрагивают разные виды сырья и вводятся поэтапно, поэтому отдельные поставки из России в европейские страны продолжаются.