Россия никогда не отказывала Европе в поставках сырья, напомнил Путин
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Россия никогда не запрещала поставки нефти, газа, угля и уранового сырья в европейские страны. Инициатива отказа от закупок российских энергоресурсов исходила от самих европейских государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешёвого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, европейские политики первоначально пытались возложить ответственность за проблемы с энергоснабжением на Москву. При этом Путин считает, что именно решения европейских властей привели к сокращению закупок российских ресурсов.
Глава государства обратил внимание, что страны Европы не только отказались от значительной части поставок, но и продолжают разрабатывать планы по прекращению закупок оставшегося российского сырья.
«Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они ещё получают из России», — отметил Путин.
Евросоюз последовательно сокращает энергетическую зависимость от Москвы в рамках санкционной и энергетической политики. При этом ограничения затрагивают разные виды сырья и вводятся поэтапно, поэтому отдельные поставки из России в европейские страны продолжаются.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин предложил не дожидаться новых ограничений ЕС и рассмотреть перенаправление российского экспорта нефти и газа на другие рынки. Президент поручил правительству оценить целесообразность такого шага, чтобы российские компании могли заранее закрепиться на более перспективных направлениях.