Сербия отказалась рушить многовековую дружбу с Россией санкциями
Министр Попович: Сербия не введёт санкции против России после выборов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Сербия намерена сохранить отказ от введения санкций против России и после парламентских выборов, несмотря на давление западных стран. Об этом объявил министр правительства республики, председатель Сербской народной партии Ненад Попович, подчеркнув особую значимость отношений Белграда с Москвой.
На генеральной ассамблее движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — «За свободу наций!» политик обратил внимание на многовековые связи между двумя государствами и назвал Россию наиболее надёжным союзником сербского народа.
«Особое место в этой политике занимают наши многовековые дружеские политические отношения с Россией. За свою историю сербский народ не имел более близкого друга и более надёжного союзника, чем Россия. Поэтому, несмотря на многочисленные уговоры со стороны Запада, Сербия неуклонно придерживается своего решения не вводить санкции», — отрезал Попович.
Министр подчеркнул, что попытки западных государств убедить Белград присоединиться к ограничениям против Москвы не изменили принятого решения. По его словам, сербская сторона продолжает придерживаться выбранного курса, опираясь на исторические отношения с Россией.
После парламентских выборов 25 октября вопрос антироссийских санкций вновь оказался в центре политических дискуссий в Сербии. Представитель победившего «Студенческого списка» Йово Бакич ранее опроверг предположение бывшего президента Александра Вучича о возможном введении ограничений против Москвы весной 2027 года. Кроме того, кандидат от этого движения Оливер Тошкович предупредил, что присоединение к санкциям способно навредить сербской экономике из-за зависимости страны от российских энергоресурсов.