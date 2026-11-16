Сербия намерена сохранить отказ от введения санкций против России и после парламентских выборов, несмотря на давление западных стран. Об этом объявил министр правительства республики, председатель Сербской народной партии Ненад Попович, подчеркнув особую значимость отношений Белграда с Москвой.

На генеральной ассамблее движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — «За свободу наций!» политик обратил внимание на многовековые связи между двумя государствами и назвал Россию наиболее надёжным союзником сербского народа.

«Особое место в этой политике занимают наши многовековые дружеские политические отношения с Россией. За свою историю сербский народ не имел более близкого друга и более надёжного союзника, чем Россия. Поэтому, несмотря на многочисленные уговоры со стороны Запада, Сербия неуклонно придерживается своего решения не вводить санкции», — отрезал Попович.